A PORTION OF SOUTHEAST TEXAS...INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...BRAZORIA ISLANDS...CHAMBERS...COASTAL BRAZORIA... COASTAL GALVESTON...COASTAL HARRIS...FORT BEND...GALVESTON ISLAND AND BOLIVAR PENINSULA...GRIMES...INLAND BRAZORIA... INLAND GALVESTON...INLAND HARRIS...MONTGOMERY...NORTHERN LIBERTY...POLK...SAN JACINTO...SOUTHERN LIBERTY...TRINITY... WALKER AND WALLER.
* THROUGH THIS EVENING
* THE REMNANTS OF TROPICAL DEPRESSION IMELDA SHOULD CONTINUE TO DRIFT SLOWLY NORTHEAST THIS MORNING AS EXTREMELY WARM AND MOIST AIR CONTINUES TO ADVECT OVER SOUTHEAST TEXAS. THE POTENTIAL FOR SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS SHOULD DEVELOP EAST OF I-45 IN THE MORNING HOURS BEFORE SHIFTING WEST OF I-45 BY THE AFTERNOON. GIVEN THE VERY SATURATED GROUNDS AND WATERSHEDS, IT WOULD NOT TAKE MUCH RAIN TO EXACERBATE THESE CONDITIONS ONCE AGAIN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE DANGERS OF FLOODS AND FLASH FLOODS. IF FLASH FLOODING IS OBSERVED...ACT QUICKLY. MOVE UP TO ESCAPE FLOOD WATERS. DO NOT STAY IN AREAS SUBJECT TO FLOODING WHEN WATER BEGINS RISING.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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